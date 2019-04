Librarse de la mesa electoral "no es tan sencillo" como no abrir la puerta de casa a los policías que van con la notificación

La coincidencia de las elecciones generales del 28 de abril con el puente vacacional de San Prudencio en Álava está convirtiendo la fiesta de la democracia en el marrón de la democracia. Miles de alaveses están pendientes de que sus ayuntamientos les comuniquen hasta el jueves si forman parte de una de las mesas electorales de sus municipios. En el caso de Vitoria, 309 mesas electorales formadas por 2.781 personas.

Desde el lunes, policías municipales están acudiendo a los domicilios a entregar a esos casi 3.000 vitorianos la notificación de que les ha tocado participar en una mesa electoral. Y desde el lunes, y mucho antes, hay una especie de leyenda urbana que recorre la ciudad para evitar que las elecciones chafen las vacaciones: "Si no abres la puerta a la policía, te libras de la mesa electoral".

Efectivamente, la notificación es personal. No se deja en el buzón ni se hace por correo certificado. Los policías van a los domicilios, entregan la notificación y certifican que así ha sido. Pero, si no responden en la vivienda, los agentes no se dan por vencidos. "Se va las veces que sean necesarias, no hay un límite", han explicado fuentes policiales a la CADENA SER. Pueden ser hasta 4 o 5. A diferentes horas, para poder localizar a los vecinos en casa. Además se realizan indagaciones, por ejemplo, contactando con los vecinos para saber a qué hora pueden encontrar a la persona que están buscando. La notificación se puede dejar a algún familiar de esa misma vivienda.

"La policía aplicará el máximo rigor en la notificación y hará las indagaciones necesarias para llevar a buen término esa notificación. Por tanto, yo no creo que sea tan sencillo como cerrar la puerta y no abrir", explica el secretario general del Ayuntamiento de Vitoria, Martin Gartziandia, que participa en todo este proceso bajo la coordinación de la Junta Electoral. "La Policía aplica la máxima diligencia, en realidad, es una notificación trascendental, yo entiendo que las circunstancias son malas, que a los alaveses nos toca en fechas muy malas, pero el evento es trascendental, de una importancia crucial para la democracia", ha señalado Gartziandia.

En todo caso, existe la posibilidad de que el vienes -cuando el Ayuntamiento comunique a la Junta Electoral el listado de las notificaciones realizadas- no se hayan podido cubrir todas las mesas electorales. Esto implicará nuevas notificaciones. "La certeza absoluta de si vamos a ser designados para esas mesas la tendremos seguramente hasta unos días antes de las elecciones aunque la probabilidad irá descendiendo con el tiempo evidentemente, pero hasta que no se conformen plenamente hay que seguir haciendo nuevas notificaciones", ha puntualizado Gartziandia.

El voto por correo, disparado

La coincidencia con las vacaciones de San Prudencio está disparando el voto por correo. 22.100 alaveses han solicitado el voto por correo para el 28 de abril. El récord anterior estaba en las elecciones de junio de 2016 cuando se llegaron a las 14.000 solicitudes. Pero si lo comparamos con el momento equivalante de los plazos para solicitar el voto por correo, el número se ha multiplicado por 4 porque en aquella ocasión, a estas alturas, se llevaban 5.100 peticiones.