El Ayuntamiento abre la inscripción para formar a los futuros "Cuidadores de Barrio", los nuevos serenos

El Ayuntamiento de Oviedo abre el plazo de inscripción para aquéllas personas que quieran ser “Cuidadores de Barrio”, una figura que se asimila a los serenos pero que se enfoca más a la atención a las personas, y con la que se busca también la inserción laboral de quienes tienen más dificultades para acceder a un trabajo.

Es un paso más para implantar el servicio de “Cuidadores de Barrio” en Oviedo. Durante los próximos diez días naturales los interesados podrán inscribirse para acceder a un período de formación de 105 horas que los habilitará para ser eso “cuidadores de barrio”. Este nuevo servicio similar al de serenos que funciona en Gijón tiene dos objetivos: la inserción de las personas con más dificultades para acceder al mercado laboral y servir a la ciudad: comercios, ciudadanos y turistas.

Serán seleccionadas no menos de 20 personas y tendrán prioridad los desempleados, mayores de 45 años y de larga duración, o aquéllos que tengan especial dificultad para acceder a un puesto de trabajo. En cuanto a los servicios que realizarán, el gerente de ASATA (Agrupación de Sociedades de Trabajo Social y Economía Social), que colabora con el Ayuntamiento en la puesta en marcha del servicio, Miguel González, ha insistido en que los cuidadores de barrio atienden a las personas pero "no son un servicio de seguridad". Y preguntado por si acompañan a chicas o mujeres que vayan solas por la calle de noche aclara, que si lo hacen pero de la misma manera que acompañan a una persona mayor que busca una farmacia o un cajero para sacar dinero, pero que "no son escoltas, no escoltan a nadie".

Ocho cuidadores comenzarán en el centro, La Argañosa, Pumarín y La Corredoria, y luego se extenderá a otros barrios, como Ciudad Naranco. El Ayuntamiento costeará el primer año de este servicio y luego se cofinanciará con los comercios que pagarán unos 15 euros al mes. También podrán contribuir las comunidades de vecinos. En principio el horario de estos nuevos serenos será de 11 de la noche a 7 de la mañana, pero se baraja la posibilidad de que en invierno se adelante la hora de comienzo de su trabajo.