Si crees que la homosexualidad se cura eres tú quien necesita terapia

En los últimos días hemos escuchado la noticia de que el Obispado de Alcalá de Henares imparte de forma clandestina e ilegal 'cursos para curar la homosexualidad', una cuestión que ha despertado la indignación de nuestra psicóloga y terapeuta sexual, Minaya Benavente -y la del resto del mundo con una mínima capacidad intelectual- y éste ha sido el tema del que ha hablado en esta ocasión en su sección de cada miércoles.

Benavente ha explicado que en las culturas antiguas como Grecia, Roma o Mesopotamia, la orientación sexual nunca se consideró como un 'pecado', incluso se entendía como un don divino.

Los filósofos entiguos ya hacían referencia a las relaciones entre personas del mismo sexo con toda naturalidad y sin ningún juicio de valor. Tampoco para los Aztecas y las culturas precolombinas exisitía esa dicotomía o señalamiento por causa de orientación sexual.

Benavente ha explicado que todas esas presudoterapias 'reparativas' de la homosexualidad que se pueden encontrar en internet no tienen nada que ofrecer con base científica porque no existe ninguna dolencia ni alteración que curar. No tiene cura porque no es una enfermedad y de hecho, hasta el siglo XIII, la iglesia permitía las relaciones homosexuales.