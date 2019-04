Como cada miércoles, se pasan por el programa Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera nuestros músicos, Iván Domenech y David Serra, para acercarnos nuevas canciones con las que ampliar nuestro repertorio musical.

Para esta semana nos proponen un poco de ritmo con la canción 'Tide of confusion', de Robin Trower y 'Do it', de la banda The Sunday Drivers y de paso, nos cuentan algunos detalles más sobre los proyectos que están preparando.