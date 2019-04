Críticas y elogios a la Confederación por los riegos extraordinarios

Los riegos extraordinarios no se autorizarán hasta que no lleguen las resoluciones. Así lo ha denunciado AproJaén-Areda tras la celebración de la comisión de desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir celebrada este martes en Sevilla. Su vicepresidente, Agustín Rodríguez, criticaba en declaraciones para Radio Jaén que las dotaciones "no se ajustan a las realidades", teniendo en cuenta que finalmente se le recorta el riego al olivar a 1.350 metros cúbicos por hectárea. AproJaén-Areda solicitaban 1.500 metros cúbicos tal y como sucedió en el 2016.

La preocupación principal entre los regantes, según Agustín Rodríguez, es que no se autorizarán los riegos extraordinarios hasta que se produzcan las resoluciones que, tal y como ha prometido la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, podrían llegar entre esta semana y la que viene.

En total se han aprobado 1.260 hectómetros cúbicos para el riego extraordinario en el sistema general. Esto representa 160 más que el año pasado según han informado desde la Unión de Pequeños Agricultores. Para el olivar, la comisión de desembalse ha acordado una dotación, como decíamos, de 1.350 metros cúbicos por hectárea para riegos extraordinarios, mientras que para los riegos de apoyo habrá 1.000 metros cúbicos por hectárea.

Visión distinta desde UPA y COAG

El secretario general de UPA en Jaén, Cristóbal Cano, tiene una visión totalmente distinta y realiza una valoración positiva por haber alcanzado sus objetivos en la comisión de desembalse tras cerrar que 16.000 hectáreas de olivar de la provincia de Jaén recibirán esta semana la autorización correspondiente para los riegos extraordinarios y de apoyo puesto que el organismo de cuenca ya ha anunciado que ha resuelto favorablemente 97 expedientes.

Por último, desde COAG igualmente se valora positivamente que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir haya escuchado su demanda de mayor flexibilidad en los desembalses, para que los cultivos que sufrieron restricciones el año pasado no vuelvan a ver reducida su dotación. Así, tras una propuesta inicial de desembalsar 1.230 hm3, lo que supone una dotación de 4.200 m3/ha, la CHG ha atendido la solicitud de esta organización y ha ampliado a 4.500 m3/ha la dotación autorizada, además de comprometerse a celebrar una nueva reunión de la Comisión de Desembalse si cambia la situación, a mediados del mes de mayo.