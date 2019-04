Así que pasen veinte años, Balears no será lo mismo, los trabajos no serán los mismos, los transportes no serán los mismos, el clima no será el mismo. Nuestra única certeza es que Rosa Estarás tendrá el mismo cargo público. U otro.

No digas superviviente, di Rosa Estarás

Fue la vicepresidenta del Govern más corrupto de la historia de Balears, presidido por Jaume Matas de 2003 a 2007, pero tuvo la inteligencia de emigrar a Bruselas diez años antes que Puigdemont, también a muy buen precio y para colocarse fuera del radar judicial con su eurocargo en Estarásburgo.

Hemos de quitarnos el sombrero, y perdonarle incluso que mienta piadosamente al atribuir su tercera estancia en el Parlamento Europeo al nulo Biel Company.

En realidad, Estarás continúa en Bruselas gracias a la protección personal de Esteban González Pons, al que tampoco tendrá ningún inconveniente en traicionar si algún día se consolidan las acusaciones de El Bigotes de la trama Gürtel contra el político valenciano.

Estarás no solo fue la coautora de Matas, sino la autora de José Ramón Bauzá.

Desde la sana envidia, no sabemos si hay futuro, pero sí que Rosa Estarás estará ahí, para cobrarlo.