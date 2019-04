Kike López: "Haría cualquier locura si ascendiéramos, se me va la olla rápido"

El Atlético Baleares lidera con paso firme el grupo tercero de la segunda división b con 5 puntos de diferencia con el segundo, el Hércules de Alicante.

El futbolista del club blanquiazul, Kike López, ha comentado en Ser Deportivos Baleares, que no mira la clasificación, pero "es una alegría preparar los partidos con la tranquilidad del liderato. El año pasado las pasamos canutas".

El salmantino comenta que las claves de la buena temporada de los mallorquines son la competitividad y la pegada. "No nos hacen falta muchas ocasiones de gol para anotar y es difícil ganarnos".

Y es que para Kike López, un campo como Son Malferit es clave para defender porque "los esfuerzos no son tan grandes y bien replegados es difícil que nos hagan ocasiones". El salmantino sí que prefiere jugar en césped natural, "al igual que un porcentaje alto de jugadores de segunda b".

Kike López, que esta temporada se ha adueñado del lateral derecho, ha hablado de su situación en el equipo, donde no tiene sustituto. "Me quedé yo solo en el puesto pero no por ello bajo los brazos. En esta posición se requiere más atención, pero los compañeros te lo ponen todo más fácil".

Sobre los objetivos del equipo no está "ser primero sí o sí". El salmantino sí admite que "es muy complicado conseguirlo y lo que buscamos es meternos en playoff cuanto antes".

López no se corta a la hora de hacer promesas si el equipo consigue el ascenso. Pese a que no concreta ninguna propuesta afirma: "Haría cualquier locura si ascendiéramos, se me va la olla rápido y a mi pelo no le tengo mucho aprecio".