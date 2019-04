Miralles (PP): "Cs tiene que decir alto y claro si va a pactar con el PSOE, sí o no"

El PP sigue insistiendo en que Ciudadanos y partido socialista tienen un pacto para gobernar la región. Desde Génova, el secretario general del PP, Teodoro Garcia Egea escribió ayer que "esto no es opinión, es información. Ciudadanos en la región de Murcia ya tiene pactado un Gobierno con los secuaces de Pedro Sánchez en Murcia. No les oiréis nunca decir que no pactarán con el PSOE". A su entender, "mantendrán las formas hasta obtener tu voto y se lo entregarán al PSOE el 27 de mayo".

Aquí en Murcia, se ha preguntado al secretario general de los populares murcianos sobre que certezas tienen y en que basan esas afirmaciones, ya que de momento no hay pruebas de ello. Miguel Ángel Miralles dice que "esas informaciones son vox populi en toda la región".

El PP quiere forzar a Ciudadanos a que se pronuncie antes de las elecciones y por ello, insiste en pedirle que se pronuncie "alto y claro" sobre ese "hipotético pacto", que consideran en el PP que le podría beneficiar con una buena cantidad de trasvase de votos. Ha dicho Miralles que "la gran mayoría de los votantes es de centro derecha" en la Región de Murcia "según dicen las encuestas y los estudios". A su juicio, estos murcianos de centro derecha, cuando vayan a depositar el voto en la urna, "tienen todo el derecho del mundo a conocer si Ciudadanos va a pactar con el PSOE sí o no".

Pero Miralles también ha sido preguntado por si el PP regional está dispuesto a pactar con VOX. Asegura que el PP no pactará con Podemos o con el PSOE "extremista". Con el resto, incluido VOX, dice que "estamos dispuestos, siempre que no se crucen líneas rojas".