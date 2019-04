Reconocer que tienes un problema sexual, primer paso para solucionarlo

Dice Anna Gil Wittke que nos sorprenderíamos si supiéramos la cantidad de personas que sufren problemas sexuales tales con la disfunción erectil o la eyaculación precoz; en los hombres, o la falta de deseo sexual y la dificultad para alcanzar el orgasmo; en las mujeres. "Cuando una persona vive un problema de estas características piensa erróneamente que es la única persona a la que le pasa", asegura la responsable de Instituto de la Pareja.

Los problemas sexuales son comunes a muchas personas, tengan o no pareja, y pueden tener causas físicas y fisiológicas o bien psicológicas como el estrés, el cansancio, la ansiedad o la baja autoestima.

Gil Wittke aconseja que durante un periodo de seis meses aproximadamente estudiemos lo que nos pasa, "no por eyacular antes de tiempo dos o tres veces pasamos a ser eyaculadores precoces", asegura esta experta en relaciones de pareja y sexualidad. "Aunque se puede pedir ayuda en el mismo momento en el que no estemos contentos con nuestras relaciones sexuales", aclara Gil Wittke. Si pasado un tiempo prudencial vemos que no se resuelve nuestro problema lo mejor es consultarlo con nuestra pareja, en caso de tenerla, y acordar una solución.

Lo mejor -dice Anna Gil- es ponerse en manos de profesionales dedicados a la terapia sexual que nos pueden echar una mano y poner solución a ese problema que a nosotros nos puede parecer un mundo y quizá no lo es tanto.

Anna Gil Wittke resalta que no hay que esperar demasiado a la hora de pedir ayuda, "hay parejas que esperan 15 o 20 años para poner solución a un problema que hace que su relación se vaya deteriorando, esto es importante". A veces cuando una persona tarda tanto tiempo en pedir ayuda "se ha hecho tando daño a la relación o a uno mismo que cuando se acude a terapia el problema inicial se ha agravado y ha enredado mucho más todo el área sexual".

Anna Gil recomienda para una pronta solución "reconocer cuanto antes que existe un problema para poder arreglarlo en el menor tiempo posible y así poder disfrutar de una vida sexual plena".