La patronal también defiende la permanencia de Ence

Jorge Cebreiros de la CEP, Eduardo Barros de la Cámara, Pablo Fernández de AJE y José María Corujo de AEMPE, dicen que la posible marcha de ENCE es una noticia con mucho impacto en la economía nacional.

Hay un aspecto en el que insistieron los empresarios: la inseguridad jurídica que puede crear la decisión de la abogacía del Estado en otras empresas que están ubicadas en costa. El presidente de la CEP afirma que hay empresarios muy preocupados.

El alcalde de Pontevedra asegura que no existe inseguridad jurídica en la ciudad y cree que el caso de ENCE es un agravio comparativo para todos los empresarios, con lo cual no comprende el apoyo que le brindan.

Dice Miguel Anxo Fernández Lores que no puede llegar a entender cómo un empresario apoya los privilegios que tiene otro. Comprende a los trabajadores que están defendiendo su puesto de trabajo pero no a los empresarios. Además, asegura que si es necesario continuarán con sus recursos en el ámbito judicial europeo y que no cree que en Pontevedra haya inseguridad jurídica.