Saveljich: "Hay que cambiar el discurso"

El discurso de Esteban Saveljich está claro: buscar el Play Off. El central ya fue contundente hace unos meses, cuando reconoció que el Almería estaba capacitado para luchar con los mejores de la categoría. Y no se ha equivocado. Aunque la sexta plaza se encuentra a seis puntos, el argentino entiende que la irregularidad en el pelotón que busca el ascenso abre la lucha, si bien todo pasa por ganar en Almendralejo: “Necesitamos tener más ambición, aunque no recuerdo un rival que nos haya pasado por encima. Si ganamos hay que convencerse y dejar atrás el discurso del descenso. El club tiene que pensar en cosas positivas y mirar más arriba”.

Cuatro jornadas lleva sin ganar el conjunto de Fran Fernández, situación que obliga a reencontrarse con las buenas sensaciones: “El Extremadura se la juega y se lo toma como una final. Nosotros también tenemos diez finales por delante. Saldremos a ganar”, apunta Saveljich.

Sin miedo

El Extremadura ocupa plaza de descenso y ha preparado un ambiente hostil para el Almería. La presión por evitar perder la categoría aumenta a falta de diez encuentros. Esto no asusta a Saveljich, acostumbrado a convivir con diferentes situaciones a lo largo de su carrera: “No podemos salir tímidos o con miedo de que el rival va a venir a por nosotros, porque estaríamos perdidos, fuera del camino. Fuera de casa somos capaces de dominar”.

Lucha abierta

Uno de los motivos por los que Saveljich sigue hablando de Play Off es la falta de continuidad de victorias de los equipos. El Almería lleva cuatro semanas sin vencer, y sigue estando en la pomada, por lo que espera llegar al último sprint con ilusión: “Los rivales no se han distanciado, porque todos hemos fallado. Va a requerir una exigencia máxima, pero prefiero esto a no vivir cada semana una final por el descenso y mirando a otros campos”. Y espera que nadie se vuelva loco. El Almería puede compaginar es disfrute de tener la categoría asegurada con la presión o la ambición de pelear por el ascenso: “Nos está yendo muy bien. Toca cambiar los detalles, por ejemplo, si tenemos ventaja calmar un poco las aguas y no ser tan impetuosos, como nos pasó ante el Rayo Majadahonda”.

Mantener ilusión

Entre tanto mensaje de optimismo por parte de Saveljich, al central sí le preocupa que el equipo se quede en tierra de nadie si los resultados no llegan. Es por ello que necesita mantener viva la llama de la ilusión hasta la última jornada: “A falta de diez encuentros no te puedes quedar a medias, porque es difícil salir a entrenar y a competir sin jugarte nada. Lo fundamental es apuntar hacia arriba sin esconderse”.