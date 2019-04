El PP acusa a March de "vender humo"

La coordinadora de la Comisión de Educación del PP Ibiza, Belén Torres, ha cargado contra la visita de ayer del conseller de Educació, Marti March, a Ibiza, calificándola como una nueva “tomadura de pelo para el mundo educativo de la isla. De nuevo el sr. March ha venido para vender humo, para decir mucho que luego se traducirá en nada. Y en el tintero, se ha dejado temas importantísimos. ¿Por qué no ha hablado del nuevo instituto que hace falta en Vila, o de la segunda fase del instituto Quartó del Rei de Santa Eulària, de la Escola d´Arts o de la nueva ubicación de la Escuela Oficial de Idiomas? Pues porque no tienen plan para ninguna de estas

Torres dice que sigue habiendo pendientes muchas obras de reformas y mejora de centros educativos en Ibiza, como las del CEIP Sant Ciriac, “sobre las que March no ha dicho ni una palabra”.

Escoleta de Can Nebot

Para Torres, el anuncio de la apertura de la escoleta de Can Nebot “llega tarde y mal”. “Llega mal porque, para esconder la vergüenza que les da haber optado por externalizar su gestión, se han sacado de la manga un nuevo término “estandarizar”, ¿se creen que nos van a tomar el pelo?”, ha criticado Torres, al tiempo que ha indicado que el proceso de escolarización propuesto por consellería para este centro, a partir de mayo, “nos genera dudas. ¿Por qué no se escolariza en periodo normal, que ya está vigente? Esperemos que no sea porque no vaya a estar realmente abierta para el próximo curso".

Afirma que “sí hay algo en lo que estamos de acuerdo con Martí March, y es en cargar también las tintas contra el Consell por su “incapacidad manifiesta” para abrir la escoleta de Can Nebot”.

Torres ha recordado que han sido reiteradas las peticiones del grupo popular reclamando al Consell y al Govern que se abriera esta escoleta y que se buscaran las fórmulas necesarias para hacerlo. “Han sido cuatro años de no hacer nada con esta escoleta, y al final, la “estandarizan. Lamentable la actuación tanto del Consell como del Govern”.