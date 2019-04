Por sorpresa, Tito Marcelino ha dejado de ser entrenador del Txuri-Urdin de hockey hielo. El club ha decidido no renovar el contrato del técnico con el que ha ganado tres ligas y dos copas en los últimos cinco años.

El entrenador donostiarra ha querido salir a dar su versión de la noticia y se ha pasado por SER DEPORTIVOS GIPUZKOA para señalar que le ha cogido por sorpresa, que no se la esperaba y que no entiende los motivos que le han argumentado para decidir no renovar su contrato.