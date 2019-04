Toca escaquearse de la mesa electoral

Tecléen mesa electoral en google y la búsqueda predictiva les sugerirá: Consecuencias no presentarse, no quiero ir, no recoger notificación, justificar ausencia...

Anda media Álava peinando leyes y reglamentos para no pasar San Prudencio en una mesa electoral y perderse el puente.



Así que se han disparado los recursos. 400 por ahora. Uno de cada seis designados y queda una semana más de plazo. Otros ni pasan por casa, para no recibir la notificación. Porque ya el 28 de abril quien no se presente puede incurrir en delito electoral. Hasta los suplentes. Dos guipuzcoanos fueron multados con 360 y 540 euros respectivamente por no presentarse en las de 2015.

Así que miren bien las excusas: haber pagado un viaje antes del 15 de febrero, pertenenecer a religiones incompatibles (monjas de clausura, por ejemplo), previsión de intervención quirúrgica, embarazo de riesgo, presidio, ser mayor de 65 años o dirigir un medio de comunicación. Se lo dice una que ha pasado tres veces por el trámite para eludir lo que Iker Armentia ha llamado "el marrón de la democracia".