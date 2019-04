Neil Young, Hernán Cortés y la leyenda negra

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN CON JOSÉ IBARRA #53. EMISIÓN 07/04/2019

ARTISTA: NEIL YOUNG

CANCIÓN: CORTEZ THE KILLER

AÑO: 1975

HISTORIA: HERNÁN CORTÉS Y LA LEYENDA NEGRA ESPAÑOLA

VIDEO: CORTEZ THE KILLER - NEIL YOUNG

Esta semana un presidente de México ha pedido que España pida perdón por crímenes de hace 500 años, cuando los conquistadores españoles cruzaron el Atlántico y llegaron a América para invadir aquellas tierras. Sin ánimo de entrar en esa controversia, nosotros en 'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN' desempolvamos una del canadiense Neil Young del año 1975 que hablaba de ello haciendo un retrato despiadado del conquistador de México, Hernán Cortés. La tituló “Cortez the Killer”, Cortés el asesino.

Es un tema larguísimo, más de siete minutos, con una introducción de guitarras lentas y densas, que asemejan el sonido del mar, y el primer verso, tras esa obertura de tres minutos y medio de guitarreo maravillosamente elaborado empieza diciendo eso: que Hernán Cortés vino danzado por las aguas, con sus galeones y sus cañones, buscando un nuevo mundo y un palacio en el sol. También aparece Moctezuma, el emperador azteca y rival del conquistador.

La letra es de un maniqueísmo vergonzante. Porque la Historia ha dejado claro que los conquistadores eran dañinos, sanguinarios y crueles, eso es evidente, pero que los aztecas fueran tan buenos, idílicos, inocentes y pacíficos como se dice en la canción es una mentira histórica como un templo. Dibuja Neil Young un mundo ideal anterior a la conquista, con mujeres hermosas y hombres fuertes, donde se dice que el odio era solo una leyenda y que no se conocía la guerra, y que los sacrificios no eran para tanto. Como si aquellos pobres diablos se entregaran voluntariamente a que les abrieran las tripas, les arrancaran el corazón, les desmembraran brazos y piernas para comérselos, les cortaran la cabeza y la pincharan en una lanza. La verdad es que Neil Young es mejor guitarrista que historiador: los sacrificios sangrientos que hacían los aztecas no parece que fueran voluntarios, se cuentan por miles y además practicaban el canibalismo sin límite. Otra inexactitud: las hojas de coca no eran cosa de los aztecas mejicanos, sino de los incas peruanos, que estaban 3000 kilómetros más al sur. La canción acaba diciendo: “Cortés, Cortés, vaya un asesino”.

Aunque la letra deja mucho que desear, el desarrollo musical de “Cortez the Killer” es extraordinario. Los solos de guitarra, que lo que traducen es la melancolía que toda aquella violencia sugería, son de lo más hermoso que ha producido el rock clásico. Grabados con un efecto curioso, con los amplificadores saturados, los continuos fraseos de guitarra de Neil Young y Frank Sampedro tienen unos acoples, una textura y una belleza que pocas veces se ha alcanzado en el rock americano. Hacen, literalmente, llorar a las guitarras, y es muy emocionante escucharlo.

Una anécdota de esta canción es que cuando se publicó en 1975 en España sufrió la censura del gobierno franquista, cuyo ridículo orgullo imperial no podía permitir que a Hernán Cortés se le llamara asesino en una canción. Se prohibió que “Cortez the Killer” se emitiera en la radio y, aunque se pudo lanzar el disco, en España tuvo que editarse con el título cambiado, desapareció el “killer” y se publicó como “Cortés, Cortés”. Cosas de la época de Franco.

El rock nació en los cincuenta, se hizo popular en los sesenta y en los años setenta alcanzó la categoría de arte. Neil Young es uno de esos artesanos y él y su grupo Crazy Horse nos legaron esta gema, esta obra maestra que traemos hoy a LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN: “Cortez the Killer”