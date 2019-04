ELDISCO de Alejandro Sanz, a la venta

Cuatro años han transcurrido desde que Alejandro Sanz editara su último disco de estudio, Sirope. Y tras meses de expectación, marcados por el lanzamiento de tres singles de adelanto (No Tengo Nada, Back In The City junto a Nick Jam y Mi Persona Favorita con Camila Cabello) el artista español nos presenta #ELDISCO, la esperada colección de nuevas canciones que hoy se publica en todo el mundo.

#ELDISCO es un trabajo que nace del aprendizaje, desde la complicidad del artista con sus nuevas composiciones. Un álbum que ha ido creciendo día a día, atravesando un proceso de transformación durante las diferentes etapas de su gestación.

Grabado entre los meses de marzo y octubre de 2018 en los Art House Studios y MOW Studios en Miami, #ELDISCO ha sido producido por Julio Reyes Copello, quien ya colaboró en La música no se toca (2012), Alfonso Pérez, músico insustituible en las giras de Sanz desde 1997, y el propio Alejandro Sanz. Ha contado con Trevor Muzzy (Lady Gaga, JLo, Jason Derulo) como ingeniero de mezclas y el mastering lo ha realizado Gene Grimaldi (Sting, Johnny Cash, Jason Derulo o Lady Gaga).

#ELDISCO contiene un total de 10 temas, y cuenta con las colaboraciones de Camila Cabello (Mi Persona Favorita), Nicky Jam (Back In The City), Residente (Los Lugares) y la cantautora catalana Judit Neddermann (Este Segundo). Además, incluye una versión alternativa de la canción Te Canto Un Son realizada en mezcla binaural, l a revolucionaria tecnología de audio estéreo que genera una sensación de espacio y dinamismo sin precedentes y que sorprenderá a aquellos que la escuchen a través de auriculares.

Alejandro Sanz presentaba la pasada semana Mi Persona Favorita, su más reciente single. En él participa la cantante y compositora cubano-estadounidense Camila Cabello. La canción se colocó directamente en el número 1 en 10 países y su video supera ya los 10 millones de reproducciones.