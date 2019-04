Balears, menos paro y menos dinero

Se ha recordado que el paro ha subido por primera vez en febrero en Balears desde 2012, lo cual es cierto.

Sin embargo, también es cierto que Balears es el motor que tira del empleo español.

No solo en proporción a nuestro menguado tamaño, sino en valores absolutos.

La disminución del paro balear está en el rango de comunidades como Cataluña o Andalucía, que hasta un ministro sabe que nos multiplican en tamaño y población.

En Balears está uno de cada diez parados que encuentra trabajo en España, muy por encima de nuestro peso demográfico.

Con estos índices, la ley de la oferta y la demanda obligaría a que en Balears se pagaran unos salarios estupendos, dado que hay tantos empleos a disposición de los trabajadores.

Sin embargo, me temo que no tengo que recurrir a ninguna estadística para demostrarles que los sueldos no están a la altura de esta bonanza laboral.

Me remito a su experiencia personal para concluir que en Balears hay menos paro y menos dinero para los trabajadores que en ninguna otra comunidad.

Por eso, y como mínimo, al hablar de crecimiento hay que plantearse, crecer hacia dónde.