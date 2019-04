Alimentos de Palencia vuelve a la feria enogastronómica "Salón Gourmets" en Madrid

La semana que viene se celebra una de las ferias enogastronómicas por excelencia, el Salón de Gourmets. Los días del 8 al 11 de Madrid, Madrid se convertirán en sede del mundo de la alimentación.

Cinco firmas palentinas, pertenecientes a la Marca Alimentos de Palencia participan en esta Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad: Espelta y panificadora, Industria Gastronómica Blanca Mencía (Cascajares), Selectos de Castilla, Quesos Cerrato y Agropecuaria Saldañesa Tecnipec (.Quesos LaVega)

La Diputación de Palencia ha convocado una ayuda través de la “Convocatoria de Subvenciones a Pymes para su asistencia a ferias profesionales de carácter comercial 2019”, para acudir a Madrid.

La feria, que este año cumple su trigésimo tercer aniversario se celebrará la semana que viene en en uno de los pabellones de IFEMA.

La asistencia a esta feria pretende dar a conocer las empresas del sector agroalimentario para darse a conocer e impulsar sus ventas a través de este magnífico escaparate internacional de alimentos de alta gama.

Además, la Asociación de Sumilleres de Palencia estará el día 10 de abril en el vigésimo quinto campeonato de España de Sumilleres Tierra de Sabor 2019.

Recordar que la Diputación organizó el curso enmarcado en la Escuela de Empresarios y Emprendedores "Sumiller avanzado nivel III”.

Salón de Gourmets es uno de los congresos enogastronómico más relevantes de los que se celebran en España a lo largo del año, cada edición reúne las marcas más exclusivas y los talleres y ponencias más interesantes en unas jornadas que anticipan tendencias gastronómicas a nivel mundial.

Además de los expositores directos que estarán en el Salón los asistentes tendrán la oportunidad de conocer los productos de alta calidad de otros continentes a través de diferentes los Show Cooking.

Reconocidos Chefs Internacionales, cocinarán los platos más exóticos, nos acercarán productos de alta calidad de las cocinas foráneas y nos enseñarán diferentes formas de elaborarlos. También habrá oportunidad para degustar los platos y productos típicos de estos países.

Salón de Gourmets dispone también para divulgar los productos del Business Center, un espacio de reuniones a disposición de los expositores para que puedan hacer negocios. La Organización en colaboración con el ICEX (Instituto de Comercio Exterior), invita a jefes de compras, directores generales y propietarios de negocios de alimentación internacionales interesados en la comercialización de productos delicatessen. Estos compradores potenciales son oriundos de Europa, Asia, América del Norte, Centro y Sur, así como de Australia y Nueva Zelanda.

Salón de Gourmets es miembro de la asociación internacional The Global Association of the Exhibition Industry (UFI), Unión de Ferias Internacionales, y acaba de renovar la concesión que otorga el Ministerio de Economía y Competitividad que le acredita como Feria Internacional.