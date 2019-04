Setién lamenta una derrota que mete también a la Real en la lucha por Europa

El entrenador del Betis, Quique Setién, consideró "injusta" la derrota de su equipo que, además de frenar su progresión a plazas europeas, permita meter en la misma pugna a la Real Sociedad.

"No hemos merecido la derrota pero ahora toca sobreponerse y pensar en el partido ante Villarreal que es importantísimo", señaló tras el encuentro el preparador cántabro que ve todavía opciones de clasificarse para Europa.

"Es una pena porque hemos metido a otro equipo en esa lucha y eso reduce más las posibilidades pero nosotros estamos ahí y vamos a pelear hasta el final", aseguró Quique Setién.

Vio a su equipo muy bien en una primera mitad que dominó "salvo en alguna acción aislada de la Real" y recordó que, antes del gol del triunfo vasco, se produjo la más clara oportunidad para haber hecho lo propio el conjunto bético.

"Nosotros tuvimos una ocasión más clara que la de ellos, la de Joaquín, con el partido totalmente controlado pero una jugada desgraciada...", recordó Setién, que ya había advertido que el triunfo se lo iba a llevar "el equipo que más acertara cara al gol".

El técnico del Betis no perdió mucho tiempo en criticar el primer tanto de la Real, precedido de un saque de esquina que para él "estaba claro que no era córner" y sobre otras decisiones arbitrales se mostró resignado porque "una veces te favorecen y otras no".