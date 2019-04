Maternidad en la región tropical del planeta

El médico Tropical: Maternidad, niños, juventud, salud reproductiva…

Cada año mueren en el mundo más de 300 mil mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos. Y eso que se ha reducido casi un 50% desde 1990. De ellas, el 99% se dan en países en vías de desarrollo, y por ende, en la región tropical del planeta. Por eso cabe perfectamente en nuestra sección tropical. De ellas, la mitad viven en África subsahariana, es decir, va íntimamente ligada la mortalidad materna a los bajos recursos económicos, áreas rurales y países en crisis. La meta de los ODS a 2030 de NU, es reducir esta mortalidad a menos de 70 madres por cada 100mil nacidos vivos.

¿Y por qué son más vulnerables las mujeres en países en vías de desarrollo?

Las jóvenes africanas tienen mayor índice de mortalidad ya que se quedan embarazadas mucho más temprano que en países desarrollados y además deben parir cada año, con lo que aumenta el riesgo por mayor frecuencia de embarazos y partos.

Entre las causas más frecuentes de mortalidad materna que nos llegan están: las hemorragias graves tras el parto; infecciones, hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia); complicaciones en el parto, los abortos provocados sin condiciones mínimas de higiene y material, etc.

A esto, sumémosle las complicaciones del Paludismo, o VIH en el embarazo y otras enfermedades endémicas y tropicales que ya hemos descifrado en otros programas.

¿Y estas complicaciones, se pueden prevenir?… ¿De qué forma?

Lo peor de todo es que estas muertes son casi todas prevenibles, simplemente favoreciendo el acceso a cuidados médicos de las mujeres de estas regiones socioeconómicamente deprimidas.

Se resuelve el problema mejorando el acceso a la atención prenatal, y con una atención especializada en los partos (por médicos y matronas), no que la mayoría tienen que parir en sus casas con higiene deficiente, sin electricidad, sin agua potable corriente, etc, eso si no paren en el camino hacia el punto de salud, que muchas veces corresponde a 1, 2 o 3 días de camino, con la consiguiente exposición a infecciones (como el tétanos neonatal) y hemorragias. Un caso práctico de la facilitación a esta asistencia sanitaria son los proyectos que la Fundación Madrazo gestiona con socios locales en Congo y Guatemala. En el Hospital de Congo, se atienden una media 30 partos semanales, por eso estamos felices con la puesta en marcha de un Centro de Pediatría, Neonatología y Maternidad que acabamos de inaugurar. Allí no se conocía lo que era un ecógrafo, así que imaginaos el tema. Ahora, cientos de mujeres jóvenes y adultas, tienen ya acceso a una salud reproductiva digna y profesional. ¡30 partos a la semana! En situación precaria y de aislamiento….en un país donde la mortalidad infantil supera los 230 niños menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos (España tiene una tasa de 2,6). Gracias a este proyecto, miles de mujeres congolesas salvarán su vida y la de sus hijos. La mortalidad materna es de casi 700 muertes de mamás anualmente por cada 100.000 nacidos vivos (en España tenemos 5 muertes/año por cada 100.000 nacidos vivos.

Caminantes: Kiryl Tseramau, informático de Bielorrusia

Esta semana, Pilar Kraan nos presenta a un “Caminante” de Bielorrusia. Un inmigrante de éxito que nos sigue convenciendo de la aportación positiva que nos traen los extranjeros. Es un destacado informático. Se llama Kiryl Tseramau. Vino a España cuando era un niño y lleva doce años viviendo en Utrera. Nació en Bielorrusia, en la ciudad de Mogilev, y como dices, es informático. Trabaja en Sevilla como Programador y Desarrollador de Software.

Sones del Mundo: El “Clavicémbalo”

Seguimos con instrumentos de música barroca. El etnomusicólogo Pepe Belmonte cierra esta trilogía con Giannalisa Arena interpretando una obra de Scarlatti (1600-1725) para clavicémbalo.

Este instrumento de cuerda pulsada fue uno de los más importantes de la época barroca hasta el punto de que su sonido representa a dicho periodo.

Genios como Bach, Haéndel , el citado Scarlatti, o el mismísimo Mozart, en el periodo Clasicista posterior compusieron e interpretaron piezas para este instrumento.

Se hicieron versiones más pequeñas para las señoritas de la alta sociedad, llamadas "virginales", "espinetas", etc.