El grupo conquense Fizzy Soup presenta su nuevo disco en la SER

Ya habían publicado algunas canciones como adelanto de este nuevo trabajo de la banda conquense Fizzy Soup. Gravity y Diver son canciones ya conocidas por sus seguidores.

Portada del nuevo disco. / Fizzy Soup

Además, hace unos días se editó el single Blow up, con un impactante videoclip grabado una vez más por el estudio creativo conquense de Other Land, canción ésta que abre ahora el nuevo disco Lo que no se ve. Sonia García y Javier Corroto han estado en Hoy por Hoy Cuenca presentando otras canciones del nuevo álbum como Historias posibles. Una entrevista que ha comenzado analizando la polémica surgida con Facebook que censuró en un primer momento la portada de este disco.

Además, nos han explicado porqué, por primera vez en su trayectoria, han grabado canciones con la letra en castellano. Lo podéis escuchar a continuación.