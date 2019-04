"El sector privado en España no tiene vocación de apuesta por la cultura"

El Centro Internacional Óscar Niemeyer afronta 2019 con una buena salud económica y en una continúa búsqueda del crecimiento. Después del éxito de la exposición de Joaquín Sorolla, a finales de la primavera el turno será para Juan Genovés. El artista valenciano no llegará solo ya que en la muestra también participarán sus tres hijos. "Es el proyecto estrella", asegura su director.

Carlos Cuadros cree que el equipamiento "debiera ser una de las instituciones señeras de la zona norte y de España", aunque vuelve a poner el foco en el apartado económico. Si bien es cierto que "con los recursos que tenemos estamos en la velocidad de crucero", Cuadros no esconde su malestar con el sector privado. Defiende que España no es un país con "tradición ni vocacion de apuesta por la cultura y desgraciadamente tememos que no lo va a ser". Para ilustrar el momento pone un ejemplo. "Las empresas no se quieren comprometer con gastos estructurales como la luz, imprescindible para espectáculos o exposiciones".

En el otro lado de la balanza se sitúan los protagonistas. "Hay una generosidad inmensa por parte de los artistas. En los ultimos años estamos aumentando el patrominio gracias a ellos que cada vez que pasa por aqui dejan donaciones de sus propias obras. Ahí estoy sintiendo un gran compromsiso social".

El Centro acabó de pagar en 2018 las deudas existentes con proveedores y pequeñas empresas derivado del concurso de acreedores. Lo que resta durante los próximos cuatro años es el capítulo derivado de subvenciones públicas.