Detenido por acosar a su pareja tras insultarla y perseguirla

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a un hombre en Gijón por supuestamente acosar a su pareja, a la que siguió por la calle mientras iba insultándola hasta que esta se refugió en el centro municipal de El Llano.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las once de la mañana, cuando la pareja acudió al centro de salud de El Llano donde tenían cita. Allí se inició una discusión entre ambos que fue subiendo de tono, a lo que ella decidió marcharse para no continuar con el escándalo. No obstante, su pareja sentimental comenzó a seguirla, al tiempo que le iba profiriendo insultos. La mujer decidió entonces refugiarse en los baños del centro municipal de El Llano, muy próximo al de salud, para pedir ayuda.

Hasta el lugar llegaron varias dotaciones de la Policía Nacional. Los agentes encontraron a la mujer en el baño, que estaba «asustada» por la actitud de su pareja, si bien no había sido agredida. Sí que relató a los agentes que él la controlaba mucho y que sufría maltrato psicológico.

Los agentes trasladaron entonces a la mujer, que se encontraba muy nerviosa, al centro de salud, mientras que otros hablaban con el hombre. Finalmente este, que tenía detenciones anteriores por maltrato a su pareja, fue arrestado, mientras que la Policía trasladó a la víctima a Comisaría para que interpusiera la correspondiente denuncia. Se da la circunstancia de que la pareja tiene antecedentes de agresiones mutuas. La mujer había llegado a pedir en su día una orden de protección frente a su pareja sentimental pero no se le fue concedida.