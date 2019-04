¿Por qué Plutón ya no es un planeta?

El físico Gabriel Rodríguez y el astrofísico Joaquín González Nuevo nos hablan de planetas y exoplanetas. Hace doce años perdimos a Plutón. Una decisión que no gustó mucho a la gente de a pie y que a nivel científico no está aceptada al 100 %. Un planeta según su definición técnica tiene que dar vueltas alrededor de una estrella, tener forma esférica por causa de su propia gravedad, y tiene que ser lo suficientemente grande para haber limpiado la zona de su alrededor (este último punto no lo cumple plutón). Por eso se decidió quitarle la categoría de planeta.

Ahora tenemos un nuevo planeta. (El planeta 9). Nadie lo ha podido observar pero la estimación es que es un poco más grande que la tierra y que pesa bastante más que nuestro planeta. ¿Y cómo se sabe que está si nadie lo ha visto?. Te lo contamos en CienciaTres de A Vivir Castilla-La Mancha.

MUJER Y CIENCIA

Joaquín nos habla de la astrónoma Vera Rubin.

MEDIATECA

Gabriel recomienda la serie´Stargate`

AUDIO| Escucha CienciaTres de A Vivir Castilla-La Mancha