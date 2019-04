Sant Josep dice que todo el municipio recibirá agua de calidad "en unas semanas"

La Agencia Balear del Agua a través de la empresa Codeísa está instalando esta semana 5 bombas de impulsión al depósito de ses Coves Oscuras para permitir el traslado de agua desalada a San Josep, Can Frígoles, es Cubells y a toda la zona de sa Caleta.

Según informan desde el gobierno local, está previsto que en unas semanas el cien por ciento del municipio pueda abastecerse con agua potable de calidad, procedente de la interconexión de las plantas desaladoras de Ibiza.

El agua entra por el depósito de ses Coves Fosques. Dos de las bombas de impulsión enviarán el agua a ses Eres, y las otras tres, al depósito de Puig Cardona. Se trata de unos aparatos que se han fabricado expresamente para dar servicio a la red municipal de aguas de San Josep

Desde el Consistorio recuerdan que en octubre de 2017 finalizaron las obras de interconexión y se empezó a enviar agua potable a buena parte de los residentes en Sant Jordi, Platja d'en Bossa, Sa Carroca, Can Bellotera, Cas Mut, Can Fita y Can Raspalls En ese momento se desmanteló también la antigua planta desaladora de ses Eres.