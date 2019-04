De vergüenza ajena (1-0)

Más que un equipo, este Córdoba parece una banda de "amiguetes" que están más esperando a que acabe la temporada que a intentar de verdad, quedarse en Segunda División. Si no, no se entiende cómo es posible que en un partido en el que se jugaban la vida, hayan dado una imagen tan penosa y ridícula. Un tiro a puerta en 90 minutos y una colección de imprecisiones, fallos, faltas de actitud, nervios y desgana absoluta. Es complicado de entender pero no tanto de explicar: Les da igual. No hay otra. A veces, como ocurrió ante el Mallorca en casa, el equipo se viene arriba y tiene acierto, pero la realidad es ésta. Cuando salen del Arcángel, la desidia es absoluta y se notan los errores mucho más.

Se puede perder en Elche (evidentemente), pero no así. Se puede perder si das la cara, si lo intentas, si corres... pero no así. En el Martínez Valero el Córdoba ha dado vergüenza ajena. Ha rozado el bochorno y no ha respetado el escudo que llevan en la camiseta ni a los 150 aficionados y aficionadas que volverán a sus casas bien entrada la madrugada del lunes.

El Córdoba no ha sido capaz de plantar cara ni física ni futbolística ante un equipo que no se jugaba prácticamente nada. Ni pelea ni juego. Horrible imagen y ya solo queda fiarlo todo a un único partido, para al menos tener opciones (que eso no significa que te salves). Ante el Lugo ya solo vale ganar para tener alguna posibilidad, pero lo mejor de todo es que matemáticamente, aún se puede. Sin embargo, lo humano es pensar que este Córdoba no merece ya ni confianza en sus posibilidades. Ojalá lo consigan, pero creerlo es casi un ejercicio de fe que muy poquita gente tiene. Solo ganando el Domingo de Ramos al Lugo habrá un mínimo rayo de esperanza, pero aun así será muy difícil.

Del partido en sí, poco que comentar. El Córdoba nunca pudo y apenas lo intentó salvo en los primeros cinco minutos y otros cinco en la segunda parte. El gol de Nino llegó en el enésimo desajuste defensivo de la temporada a los quinco minutos de partido. De ahí en adelante, el Elche tuvo ocasiones para golear (balón al palo de Javi Flores incluido). Enfrente, ninguna oposición y un bagaje ofensivo que se resume en varios centros pésimamente ejecutados desde la derecha por Fernández, la pelea eterna de Andrés Martín (el único que se salva de todo lo escrito aquí) y un disparo de mentira de Bodiger desde fuera del área. Eso es todo para un equipo que se jugaba la vida. Así de triste.

El domingo llega el Lugo. Es la última oportunidad de entrar en la pelea, si es que aún existe esa opción, que supongo que sí. Solo queda aferrase a eso, a un partido en casa en el que de nuevo habrá una opción de soñar con un final feliz. Pero ya no habrá ni una oportunidad más. ¡Qué pena llegar a esto! Con la oportunidades que han tenido... Pero cuando da igual y la calidad no abunda, pues la realidad solo lleva a un camino. Ojalá todo se vea diferente el Domingo de Ramos. Ahora mismo cuesta.