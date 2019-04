Los jugadores del Deportivo reconocen haber "tocado fondo"

Los jugadores del Deportivo han reconocido que han "tocado fondo" con la derrota (0-2) ante el Rayo Majadahonda en el estadio Abanca-Riazor.

"Evidentemente estamos dolidos, fastidiados, pero sabemos que si estamos así es por culpa nuestra y la única manera de salir es dar un paso al frente. Siendo claro, hoy hemos tocado fondo", declaró el portero Dani Giménez.

El guardameta rescató la actuación del colombiano Didier Moreno y avaló la continuidad de su entrenador, Natxo González.

"Algo hay que hacer, siempre es lo fácil el entrenador, algo que no está en nuestra mano porque en nuestra mano está ayudarle a que siga. Los que jugamos somos los jugadores, los que tienen que hacerlo para que el Dépor gane. Si algún jugador cree que por cambiar de entrenador va a jugar mejor, se equivoca", indicó.

Abogó por la "autocrítica" y precisó que "da igual" el entrenador que esté en el Deportivo, sea "Natxo, Guardiola o Zidane" si los jugadores no dan "un paso al frente".

Su compañero Eneko Bóveda indicó que espera que el equipo pueda recordar el partido ante el Rayo Majadahonda como el que tocó "fondo".

"Casi espero que sea así, que no haya algo peor todavía. La tendencia es bastante a la baja, hace muchísimo que no ganamos en Riazor y, al margen de los resultados, jugamos partidos poco brillantes por no decir otra cosa y hoy se junta todo: mal resultado, un equipo superior a nosotros y el peor partido en el peor momento", afirmó.