"El debate sobre la eutanasia es más político y social que médico"

La repercusión mediática que ha generado el caso de Ángel y María José llega hasta todos los prismas de la sociedad. Según el INE, más del 70 por ciento de españoles está de acuerdo en regular una ley de eutanasia y los partidos políticos utilizan la discusión entorno a esa normativa para arañar más votos. Se llenan horas de radio y televisión y páginas de periódicos. Sin embargo, la realidad en el ámbito sanitario parece ser bien distinta.

La Consejería de Sanidad amagó, al inicio de legislatura, con elaborar una ley autonómica de muerte digna. Sin embargo, la tramitación se quedó por el camino, a la espera de que el Gobierno Central diese luz verde a la norma estatal, también paralizada por Partido Popular y Ciudadanos. La alternativa más parecida que existe en la comunidad es el testamento vital, un documento en el que un individuo explicita las instrucciones "que deberán tenerse en cuenta cuando su estado de salud no le permita expresarlas él mismo, especialmente en lo relativo a tratamientos médicos y al posterior destino de su cuerpo y órganos".

Actualmente, en el registro de voluntades previas del Servicio Cántabro de Salud, que funciona desde el año 2005, hay más de 3.000 testamentos. En los últimos dos años, esa lista ha crecido en casi seiscientas personas, más de un 22 por ciento.

"No hay tanto debate"

Una de las claves que centra el debate sobre la eutanasia son los cuidados paliativos. En Valdecilla, el hospital cántabro de referencia, pasan por la unidad más de mil personas al año. Allí, la mayoría son personas mayores que acuden a profesionales que les permitan terminar su proceso de vida con cierto bienestar.

La responsable de cuidados paliativos de Valdecilla, Victoria Rodríguez, asegura que el hospital cuenta con todos los medios necesarios para garantizar una muerte digna. "Los profesionales nos conocemos las leyes y, hoy en día, es posible tener una buena muerte con los fármacos que podemos dispensar", recalca. Sin embargo, Rodríguez recalca que el debate sobre una ley de Eutanasia no está tan extendido entre la clase médica. "Es más a nivel social y político. Entre nosotros, cada uno tendrá su opinión, pero no existe con tanta intensidad. Somos profesionales que nos dedicamos a paliar a los pacientes que son intratables. Y hoy en día, la medicina está preparada para ello".

Además, a Victoria Rodríguez no le gusta el término 'muerte digna': "Parece que morirse es digno y no es así", pero sí reconoce que puede haber una "mala muerte" si no se atiende bien a los pacientes que requieran de esos servicios. "Tenemos medios para controlar los síntomas.