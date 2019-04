Los hoteleros denuncian el retraso en la adjudicación del contrato del Imserso

El pasado 15 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó la resolución para sacar a concurso el programa del Imserso después de varias semanas de críticas de las patronales hoteleras por un retraso que puede afectar negativamente a esta industria ya que la adjudicación definitiva se puede retrasar meses si alguna de las empresas que optan al concurso presenta algún recurso.

A día de hoy, el pliego del concurso no se puede poner en marcha porque el contrato no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Como denuncia Nuria Montes, de la patronal Hosbec, pidieron al ejecutivo que el pliego se publicara en diciembre y cuatros meses después aún están a la espera. Por eso, y con las elecciones a la vuelta de la esquina, pide que se agilice este proceso porque no es un problema político sino administrativo. Dice que el principal problema es que como haya algún recurso, se paralizará la ejecución.

Montes recuerda que esto ya ocurrió hace 4 años y aunque igual están poniendo la venda antes de la herida, un retraso en la adjudicación afectará principalmente a los trabajadores. El Imserso mueve al año a unas 950.000 personas principalmente en temporada baja para revitalizar el sector hotelero en esos meses de menos actividad. Pero además, unas 190.000 personas llegan a la Comunitat, por eso Montes pone el foco en la importancia del Imserso para nuestra economía.