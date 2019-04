La cara gaditana del debate sobre el derecho a morir dignamente

“Ahora que ya veo que me van fallando las fuerzas y que cada día estoy peor, tengo claro que cuando no me pueda valer por mí misma, cuando no pueda comer, cuando no pueda respirar por mí misma, cuando no se mueva ni un músculo de mi cuerpo, no quiero que nadie me obligue a seguir sufriendo ni que sufran mis seres queridos”. Es la profunda reflexión de Valentina, una enferma de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) residente en San Fernando que ha contado su historia en Hoy por Hoy.

Valentina ha explicado que lleva diagnosticada cinco años y medio y que su caso va lento, aunque ello “no significa que no vaya degenerando un poco más”. Al hilo, sostiene que “no es normal obligar a personas que se sabe que no van a mejorar, a vivir con sufrimiento, con dolor y sin valerse por sí mismas”.

En el programa ha sido entrevistado el portavoz de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de Cádiz, el doctor Daniel Armenta, quien considera que “la eutanasia no es ninguna cosa que se le pueda aplicar a cualquier persona. Cuando la persona ve que su vida es insufrible y no quiere seguir viviendo en esa situación, es cuando solicita la eutanasia. Es un acto de compasión y de amor aplicar la eutanasia”.

Preguntado por sus motivaciones para impulsar la asociación en Cádiz, Armenta ha explicado que ha sido médico hematólogo y ha trabajado mucho con cánceres hematológicos. “He visto muchos adultos y niños en estas circunstancias terribles, y además soy genetista y he visto como toda la familia se angustia por casos hereditarios”, apunta.

Al hilo, ha detallado su motivación personal, relacionada con el fallecimiento de sus padres tras una enfermedad degenerativa. Armenta ha repasado en la entrevista, además, los posicionamientos políticos de PP, Ciudadanos y de la Iglesia Católica sobre la eutanasia.