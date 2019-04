El candidato del PP al Consell deja la puerta abierta a pactos con Vox y C's

Esta semana, la medianoche del jueves al viernes arranca la campaña electoral para las elecciones generales del 28 de abril. Mientras, los partidos siguen de precampaña pensando también en las autonómicas y locales del 26 de mayo.

Este lunes aquí en la SER ha estado el candidato del PP a la presidencia del Consell de Malllorca, Llorenç Galmés. Asegura que no quiere hablar de pactos postlectorales pero ya avanza que no pactará ni con MÉS, ni con Podem ni el PSIB. Eso sí, no dice nada de Vox y Ciudadanos.

Sobre la zonificación, dice que la regulación actual no gusta a nadie y ha generado un perjuicio económico importante. Explica que recuperarán la ley turística de la legislatura pasada y derogarán la actual. Asegura que darán autonomía a los ayuntamientos para que regulen esta actividad en los pisos y se podrá alquilar por menos de 30 días a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Asegura que ahora los ayuntamientos no han tenido libertad para hacer sus propuestas.

El actual alcalde de Santanyí asegura si acaban gobernando en Balears y en Mallorca recuperarán 26 millones de euros que este año se ha quedado el Govern y correspondían al Consell. Galmés explica que es una partida que sale de los 125 millones de euros que el Consell adelantó y que el ejecutivo autonómico se comprometió a devolver. Dice que sólo se ha hecho un reconocimiento de parte de esa cantidad.

Asegura que mantendrá el proyecto de desdoblamiento de la carretera Llucmajor - Campos. Considera que el pacte ha retrasado su puesta en marcha para reducir un metro, dice, el ancho de la carretera.