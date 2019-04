La txapela del parejas no regresa a Navarra

La txapela del parejas no regresó a Navarra. El zaguero José Javier Zabaleta no pudo repetir el exito de la temporada pasada junto a Joseba Ezkurdia y perdió junto a Irribarria la final ante Elezkano y Rezusta que contra todo pronóstico firmaron su revancha del año pasado para imponerse por 22-19 en el frontón Bizkaia de Bilbao.

El vizcaíno Danel Elezkano y el guipuzcoano Beñat Rezusta rompieron este domingo los pronósticos en el frontón Bizkaia de Bilbao y se proclamaron campeones del Campeonato de Parejas 2019 al imponerse por 22-19 a los favoritos, el también guipuzcoano Iker Irribarria y el navarro José Javier Zabaleta.

En un partido de zagueros, con una gran actuación tanto de Rezusta como Zabaleta, al final fue decisiva la aparición de los delanteros. Y en la refriega en los cuadros alegres, acabó ganando la insistencia y la resistencia de Elezkano II ante los riesgos tomados por Irribarria, que también enganchó grandes pelotazos. En ese sentido, el último tanto, un remate con mucho a favor del zurdo de Amara a la chapa del frontis, fue un buen resumen del encuentro. Con este triunfo, el delantero de Zaratamo logra su primera txapela del Parejas, que el año pasado no pudo ganar también alcanzando la final junto a un Rezusta que consigue su segundo título en cuatro finales consecutivas. Aunque fue muy igualado, y a pesar de sacaron los azules, el duelo fue siempre dominado en el marcador por los colorados, que nunca llegaron a verse por detrás en el marcador. Si bien, lo ganadores lograron buenas ventajas (4-0, 6-1, 9-5, 16-11 y 21-17) los derrotados siempre volvían a acercarse mucho e incluso un par de veces a empatar (6-5, 10-10, 16-16 y 21-19). Arrancó mejor la pareja colorada, que se fue 4-0 porque los azules no anduvieron finos en algunos pelotazos que deslucieron un peloteo siempre soberbio entre Rezusta y Zabaleta, en el que ni Elezkano ni Irribarria eran capaces de entrar con enjundia. Con el 6-1 se pararon el de Zaratamo y el de Bergara, que parecieron contagiarse de los errores del de Amara y el de Etxarren. Empezó a aparecer Elezkano -que recupera para Bizkaia la txapela ganada en 2016 por su vecino Mikel Urrutikoetxea, jugando de zaguero-, para abrir un nuevo hueco en el electrónico (9-5), que cerraron Irribarria y Zabaleta anotándose el mejor tanto del choque. El del empate a 10, caótico y muy emocionante con una serie de pelotazos apurados, buenas defensas y un largo peloteo posterior en el que se le cayó la pelota de la mano a Rezusta. Vuelta a empezar, pero ya con los delanteros más protagonistas y Elezkano correoso e infatigable ante un Irribarria irregular, capaz de lo mejor pero más de lo peor hasta que parecía que el choque ya tomaba serio tono colorado (16-11). Aunque se recuperó el delantero guipuzcoano y ofreció lo mejor de su repertorio. Primero para equilibrar por segunda vez el marcador (16-16) y después para alargar la vida de su pareja con el casi definitivo 21-17 que puso Danel con un violento pelotazo al "txoko" que no pudieron contrarrestar los azules. Pero, en medio de esas dos reacciones meritorias, también errores de los azules, que no pudieron ponerse a la altura de los rivales en regularidad. El más doloroso, el remate estrellado en la chapa del frontis por Irribarria, con todo a favor, que dio a Elezkano su primera ''txapela'' y a Rezusta la segunda en cuatro finales consecutivas. Esta final del Parejas fue el segundo partido de un festival que se abrió en el Bizkaia con una victoria de Urrutikoetxea-Imaz sobre Altuna III-Martija, por 22-16. Marcador (primera cifra, Elezkano II-Rezusta): 4-0, 4-1, 6-1, 6-5, 9-5, 9-8, 10-8, 10-10, 13-10, 13-11, 16-11, 16-16, 19-16, 19-17, 21-17, 21-19 y 22-19.