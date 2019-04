Rabaseda: Ante el Madrid hicimos muchas cosas bien, pero no fueron suficientes"

La derrota ante el Real Madrid dejó por un lado, la imagen de un Gran Canaria comprometido hasta la médula, y por otro, un rastro en torno a las decisiones de los colegiados que a pocos gustaron en el Gran Canaria Arena. El partido dejó en Xavi Rabaseda un sabor agridulce, tal y como explica el jugador, “hicimos muchas cosas bien, pero no han sido suficientes, lo que importaba ante el Real Madrid era ganar el partido”, apuntó.

En relación a la actuación de los árbitros, el alero del Herbalife no quiso hacer valoraciones sobre la cuestión señalando que “en la segunda mitad el Real Madrid nos ha hecho muchas canasta fáciles y eso no depende de los árbitros, sino de nosotros. Ellos intentan hacer su trabajo lo mejor que pueden y nosotros no hemos hecho tan buen trabajo como lo hicimos en la primera parte”, agregó.