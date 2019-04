Temor en el Grupo Transfronterizo por la emisión de pasaportes británicos sin referencia a la UE

El Grupo Transfronterizo sobre Gibraltar no ha escondido su preocupación ante la noticia, conocida el pasado fin de semana, acerca de la emisión por parte de Reino Unido, de pasaportes propios que ya no cuentan ni con referencias ni membretes de la Unión Europea. La fabricación de éstos documentos estaba ya programada desde hacía meses para su inicio el pasado 30 de marzo, supuestamente el día siguiente al inicio del periodo de transición del Brexit que, en cualquier caso, no se materializó por el bloqueo parlamentario al acuerdo suscrito entre Londres y Bruselas.

Esta situación ha generado, como decimos, cierto temor en el GT puesto que, con todo esto, su presidente entiende que la incertidumbre crece, en cuanto a la fluidez que pueda registrarse en la Verja que separa a La Línea de Gibraltar. Por eso, Lorenzo Pérez-Periáñez asegura que desde su posición, el colectivo que lidera podría exigir más medidas en el paso aduanero.

El Gobierno británico, a través de su Ministerio del Interior, ha reconocido que los pasaportes que incluyen las palabras Unión Europea continuarán emitiéndose por un período corto de tiempo y que los ciudadanos que obtengan desde ahora uno nuevo, no podrán elegir si el suyo se emite o no con referencia comunitaria.