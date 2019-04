El base maño comentó que "hay muchas ganas de que llegue el partido y acabar con esta racha extraña que acumulamos de derrotas en la competición doméstica. Queremos demostrar que somos un equipo muy diferente al que se está viendo en las últimas jornadas", comentó el doble cero aurinegro.

Cuestionado sobre los motivos que han llevado a los aurinegros a acumular la situacion deportiva actual, San Miguel apuntó que "es cierto que tras el parón de la copa del rey y las ventanas, yo volví tocado y a los pocos días Javi (Beirán) se perdió varios encuentros. Si que es verdad que si en Champions hemos jugado de otra forma, en la liga esto no se ha visto y no se decirte el porqué de todo esto. Es verdad que llevamos más partidos que otros equipos a estas alturas pero creo que el equipo está funcionando y hay que mirar para adelante. Es cierto que se nos ha complicado lo de los playoffs pero seguimos dependiendo de nosotros mismos", explicó.

Este miércoles se llevará a cabo el sorteo de emparejamientos de la Final Four que se disputará en Amberes y se conocerá el rival del conjunto aurinegro. Sobre ello se le preguntó también a San Miguel quien señaló que "el equipo menos conocido es el anfitrión, pero eso es un arma muy importante. Sea el que sea debemos saber que es una final four y que estarán en ella equipos que lo pueden poner complicado. Que toque el que toque ya que no tengo favoritos ni preferencias", aseveró el jugador.

Los partidos contra Murcia desde hace años son de una intensidad tremenda tanto allí como aquí. Va a ser una cita difícil porque ellos vienen en una situación complicada en la que necesitan sumar triunfos al igual que nosotros. Si no estamos bien en defensa y no cerramos nuestra canasta será complicado, por lo que lo más básico será estar sólidos atrás", sentenció.