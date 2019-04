Natxo: "Me sentía con fuerzas para seguir"

Emocionante despedida de Natxo González. El entrenador vasco leyó un discurso en el que dejaba atrás nueve meses en el Deportivo. Contabilizó todos los partidos que dirigió y las sesiones de trabajo en Abegondo. Y entre lágrimas, agradeció al Deportivo y a "mi amigo Carmelo" la oportunidad que le dieron para dirigir al Dépor. "Me voy con un aprendizaje", confiesa, y sobre los motivos que provocaron la decadencia futbolistica de las últimas semanas, González explica que "cada vez tengo más claro cuál fue el motivo".

Entre los detalles que dejó su última rueda de prensa se destaca la presión que vivieron él y sus jugadores. "Con lo del peso del escudo me refiero a que el Dépor tiene una gran historia y una necesidad imperiosa, y esa obligación muchas veces te puede sobrepasar"

Natxo González confesó que se marchaba tranquilo y añadió: "no me voy sin cumplir el objetivo porque no me han dejado llegar hasta el final". El preparador sostiene que se encontraba con fuerzas para seguir.

Por último, el mister vitoriano destacó: "jamás he tomado una decisión que me venga de otro sitio. Todas las decisiones las he tomado yo. Para la idea de fútbol que yo tengo tienes que tener la materia prima adecuada" . Una clara alusión a la ausencia de algún otro perfil de centrocampistas que hubiese ayudado a su idea de ver el fútbol.

"Hemos tenido muchos problemas de lesiones, sanciones.. Y un poquito de aquí, un poquito de allá...", concluyó.