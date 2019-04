El Puerto bate el récord histórico de tráfico en el primer trimestre del año

El Puerto de Huelva ha batido el dato histórico de tráfico portuario en el primer trimestre del año. Casi 9 millones de toneladas que suponen una subida del 14% con respecto al mismo periodo del año pasado. Con estas buenas cifras, la presidenta del Puerto, Pilar Miranda, ha dado su primera rueda de prensa, donde ha anunciado, entre otras cosas, que el Puerto rehabilitará el Monumento a Colón y que se plantea reformar los quioscos del Paseo Marítimo para evitar que cierren.

Diálogo, lealtad y consenso. Son las tres primeras ideas con las que Pilar Miranda ha querido empezar su rueda de prensa, la primera que da como presidenta del Puerto. Y lo ha hecho hoy no solo para hablar de sus objetivos en el cargo, sino para ofrecer los primeros datos del puerto este año que son (sin sorpresas) muy buenos: Casi 9 millones de toneladas ha movido en el primer trimestre. Miranda cree que son la consecuencia a la apuesta de esta administración por la diversificación y la intermodalidad.

La bajada en contenedores -que sí presenta un dato negativo, sobre todo en enero- ha sido contrarrestada positivamente por el aumento de tráfico de granel líquido y de mercancías en general, que también podrían marcar otro hito a final de año porque se prevé que supere el 1,2 millones de toneladas. Y en este punto la nueva línea de Fred Olsen-Baleria están siendo "estratégicas", como explica Ignacio Álvarez Ossorio, director del Puerto.

Y mientras, la presidenta del Puerto ha hablado de más asuntos relativos al Puerto y su zona de influencia: por ejemplo, que se harán cargo de la restauración del Monumento a la Fe Descubridora, más conocido como el Monumento a Colón de la Punta dle Sebo, muy deteriorado actualmente. Ya hay un proyecto redactado, ha dicho Pilar Miranda, a la espera de la autorización de la Junta de Andalucía.

Una rueda de prensa en la que también ha hablado del Muelle de Levante, cuya planificación aún está por consensuar con el Ayuntamiento de Huelva, aunque se prevé la construcción de zonas recreativas, embarcaderos para yates e incluso hoteles.

Sobre el Paseo Marítimo, el Puerto pretende llenarlo de contenido, no solo con actividades propias, sino de otros colectivos y administraciones. También se están planteando mejorar las infraestructuras de los kioscos del Paseo Marítimo (hay dos que se traspasan) para que los concesionarios no se vayan y puedan ofrecer más productos alimentarios. Por último, una constatación: a nueva lonja no ha generado mucha atracción por ahora. La zona superior del edificio no tiene proyecto. El concurso público se ha quedado desierto.