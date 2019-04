De Chavela a Ana

Con motivo del centenario del nacimiento de Chavela Vargas, la cantante madrileña está preparando un homenaje muy especial a la artista mejicana, mujer feminista y valiente que pasó por el mundo dejando su imborrable voz y el testimonio de una vida auténtica.

Tres son las cosas que a Ana Cuenca le han marcado de todo un proceso de inmersión en la figura de Chavela como artista y como persona. Una, es su amor a la verdad, a su verdad. Solo alguien que habita en ella puede decir : “Todo lo he hecho a sabiendas y no me arrepiento de nada. Ni de lo bueno, ni de lo malo, ni de los momentos felices, ni de las tristezas… Al final, tengo el alma llena de paz y tranquilidad.”

Otra de las cosas con las que Ana se queda de su vida es su amor a la libertad: “Lo supe siempre. No hay nadie que aguante la libertad ajena; a nadie le gusta vivir con una persona libre. Si eres libre, ése es el precio que tienes que pagar: la soledad.”

Y la tercera cosa que la cantante madrileña resaltaría de esta legendaria y rompedora mujer es la importancia del amor sin artificios en su vida: “Para gozar: amor. Para sufrir: amor. Para vivir: amor. Para morir: amor. Para reír: amor. Para llorar: amor... y para todo lo demás amor.”

Este 17 de Abril, justo el día que Chavela vino al mundo, Ana Cuenca non invita a celebrarlo con su preciosa voz, a las 21h en el Café Berlín.

Escuela contra el machismo es una sección que coordina Rafa Sánchez, cantautor, activista por la igualdad. Hace canciones personalizadas para regalar .

