Fira del Vi de Pollença 2019

El Claustre del Convent de Sant Domingo de Pollença acogerá, los días 11 y 12 de mayo, una nueva edición de la Fira del Vi, promovido por la Associació Vi Primitiu de Pollença.

Una de las grandes novedades de la XVI edición es el hermanamiento con la Fira del Vi de Falset (Tarragona). Falset, siutada en la provincia de Taragona y capital de la comarca del Priorato acoge dos de las D.O. más interesantes de nuestro país y son reconocidas internacionalmente: D.O.Q. Priorat i D.O. Montsant. Con ello, los vinos mallorquines serán uno de los grandes protagonistas de la próxima cita de la Fira del vi de Falset (del 3 al 5 de mayo), y viceversa, los vinos de la D.O. Priorat y Montsant estarán presentes, junto a los vinos mallorquines, en el Claustre del Convent de Pollença.

Actualmente, los promotores han anunciado la asistencia de 35 bodegas mallorquinas: Cap Andritxol, Son Campaner, Macià Batle, Can Axartell, Son Prim, Can Coleto, Son Bordils, Can Vidalet, Blanca Terra, Miquel Oliver, Antonio Nadal, Son Vives, Ca Sa Padrina, Galmés i Ferrer, Bodegas Ángel, Son Ramon, Bodegas Bordoy, Mortix, Butxet, Son Simó Vell, Pere Seda, Vinya Taujana, Miquel Gelabert, Vid'Auba, Binigrau, Sebastià Pastor,Tianna Negre, Celler Ca'n Pico, 7103 Petit Celler, Bodegas Munbar, Can Feliu, Can Xanet, Bodegas Vi Rei, Can Ramis y Es Berger.

Acto de presentación de la XVI Fira del Vi de Pollença en Hotel Son Brull / Fira del Vi