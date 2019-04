18 diputados cobrarán 10.000 euros de "paro" por el fin de la legislatura

Todos los diputados del Parlament que tienen derecho a recibir la indemnización de transición ya la han solicitado. Son 18 los políticos de las Islas que van a cobrar algo más de 10.000 euros brutos en el mes de abril por la disolución de la Cámara balear ante la convocatoria de elecciones autonómicas. Un equivalente a la prestación por desempleo durante los casi tres meses ya que no reciben su sueldo al no haber actividad parlamentaria. Este miércoles es el último día para solicitar esta retribución.

De los 59 diputados 36 no tienen derecho a recibir esta cuantía porque forman parte de la diputación permanante, un órgano que no tiene previsto reunirse por ahora salvo que se tenga que celebrar una sesión extraordinaria. Sin embargo, estos miembros durante el tiempo que está disuelto el Parlament cobran la nómina mensual que supera los 3.000 euros netos.

Además, hay diputados que tienen otros trabajos fuera de la política, por tanto no tienen dedicación exclusiva y tampoco están en la diputación permanente, por lo que no cuentan con ninguna prestación más allá de las dietas que van entre los 100 y 250 euros por asistencia a un acto parlamentario.

Parlament

El pasado 2 de abril se abrió el plazo para que los diputados solicitasen esta indemnización. Ese día, tres diputados ya presentaron la petición para cobrarla: el diputado de Podem, Carlos Saura; Josep Castells, de Més per Menorca; y Silvia Tur, de Gent per Formentera. Al día siguiente, registraron la solicitud el resto de políticos, en total 14, y el último en hacerlo, este martes, fue el diputado del Grupo Mixto, el ex popular Álvaro Gijón.

"Podré tirar unos meses"

El diputado de la formación morada, Carlos Saura, que es el único de su partido que tiene derecho a percibir este dinero, admite que estos 10.000 euros que recibirá por los 55 días que el Parlament se encuentre disuelto le "permitirán tirar unos meses" hasta que encuentre un trabajo.

Tiene un máster y es licenciado en humanidades, pero durante su corta trayectoria laboral ha trabajado en "precario", que así lo define él, de camarero o en un 'rent a car'.

Defiende que los diputados no tienen derecho a recibir una prestación por desempleo, y que este dinero que ahora va a cobrar no es ningún "privilegio".

Hay que tener en cuenta que en el caso de Podem, los siete diputados de las Islas destinan una parte del sueldo a financiar su partido o a fines sociales. De modo que, en vez de los más de 3.000 euros que gana un diputado balear ellos cobran unos 2.000 euros.

De todos los grupos políticos, tan solo en MÉS per Mallorca y en El Pi ninguno de los integrantes va a recibir esta indemnización de 10.000 euros. Se da la circunstancia de que o los diputados están en la diputación permanente o no tienen dedicación exclusiva.

Por ejemplo, es el caso de Antoni Reus, de la formación ecosoberanista de la Isla, que ha renunciado a recibir este dinero ya que desde esta semana ha comenzado a trabajar de informático en el Parc Bit.

Explica que en el caso de que un diputado haya cobrado esta cuantía y comience a trabajar hasta mediados de junio, que es cuando se vuelva a constituir el Parlament, deberá devolver íntegramente la cantidad.

Hay que recordar que en las pasadas elecciones autonómicas de 2015 fueron 25 los diputados que solicitaron recibir estos 10.000 euros por la disolución del Parlament balear.