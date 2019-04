El inicio de la Semana Santa trae tiempo estable en Andalucía

La Semana Santa llegará con buen tiempo a la comunidad autónoma andaluza, con una estabilidad meteorológica que propiciará que el Domingo de Ramos, 14 de abril, los cielos amanezcan despejados, mientras que las temperaturas comenzarán a recuperarse a partir de este miércoles tras el paso del frente lluvioso.

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Fernando López Cotín, ha explicado que este frente que está pasando por Andalucía, y que va dejando precipitaciones, terminará este martes, de modo que a partir de este miércoles habrá estabilidad.

No obstante, ha precisado que aunque primará el tiempo estable las nubes no desaparecerán, por lo que no se descarta alguna precipitación sobre todo en el extremo oriental y en la sierra, siendo el viernes el día "más posible" para que aparezca la lluvia. De cara al fin de semana, López Cotín ha destacado que "la tendencia es hacia un tiempo más estable".

En cuanto a las temperaturas, la tendencia general es que se vayan recuperando a partir del miércoles. Este lunes y martes las mínimas han llegado a alcanzar entre cinco y seis grados centígrados en zonas del interior de Granada, Jaén y Córdoba. Ya el miércoles las máximas ascenderán en el tercio occidental y el jueves la subida se notará en el interior.

Buenos días. Ya queda poco para la #SSanta19. Estamos ultimando el dispositivo especial de predicción y vigilancia, con el que deseamos contribuir un año más a su buen desarrollo. #SSantaSevilla19 #AemetSSanta19 — AEMET_Sevilla (@AEMET_Sevilla) 9 de abril de 2019

Los vientos soplarán del oeste o noroeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y Melilla el miércoles, mientras que el jueves y viernes serán más flojos, más intensos en el extremo occidental y área del Estrecho.