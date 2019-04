Parados y jubilados ya pueden solicitar un huerto ecológico en la ciudad

Los huertos ecológicos del Ayuntamiento de Valladolid gestionados por INEA reanudan la actividad. Entre las 430 parcelas para personas mayores de 60 años en la finca del Camino Viejo de Simancas, y las destinadas a personas desempleadas, 183 en las cuatro áreas de la ciudad, hay 80 huertos disponibles para los vallisoletanos: 30 para los mayores, de 105 metros cuadrados, y 50 para quienes no tienen trabajo o tienen un contrato temporal de hasta tres meses, de 50 metros cuadrados.

La concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, ha apuntado que “beneficiarse de un huerto es gozar del privilegio del autoabastecimiento de productos hortelanos ecológicos; del desarrollo de actividad física al aire libre; del mantenimiento de una calidad de vida en contacto con otras personas con inquietudes comunes”.

Esta actividad, además, logra, según han apuntado desde el Ayuntamiento, el "equilibrio personal en tiempos de cambio como el que supone la jubilación o el paro" y el equilibro del medio ambiente.

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Servicios Sociales adjudica los huertos a quienes lo soliciten y la Concejalía e INEA velan por que cada usuario disponga de lo necesario: riego y asistencia técnica gratuita, herramientas y respuestas a otras necesidades.

Sánchez ha recordado también que “la concesión de parcelas es por temporada y las convocatorias son bianuales. Ahora comienza la segunda parte de la convocatoria comprendida entre 2018-2020”.

El interesado sólo tiene que pedir su parcela mediante la presentación en el Registro de Instancias del Ayuntamiento de la solicitud cumplimentada: datos personales, el proyecto y la zona para la que solicita el huerto: Huerto Ecológico de INEA para mayores de 60 años o Huerto Urbano para personas desempleadas en una de estas cuatro zonas: Paseo Jardín Botánico (La Victoria), C/ Vega Sicilia (Parque Alameda), C/ Astrofísico Carlos Sánchez Magro (Los Santos-La Pilarica) y C/ Valle de Arán (Barrio España).

En el caso de las personas desempleadas, es necesario presentar un justificante de desempleo con fecha reciente a la de la presentación de la instancia o una copia del contrato temporal que también da acceso al proyecto.