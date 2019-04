El Hospital Provincial de Zaragoza ha reforzado las medidas de seguridad del centro tras la agresión que sufrieron en la noche del domingo dos auxiliares de enfermería y un celador.

Varias decenas de trabajadores se han concentrado este martes ante las puertas del hospital para denunciar el aumento de las agresiones, en su mayoría verbales, al personal sanitario.

"Si no me siento seguro, no puedo trabajar", "intolerancia cero" o "respeta no agredas" han sido los lemas que han mostrado para denunciar el creciente aumento de agresiones y situaciones violentas que deben sorportar en el día a día. "Es una práctica habitual que tenemos que estar sufriendo los profesionales a cualquier nivel respecto a coacciones verbales, de pacientes o, sobre todo, de los familiares que exigen a veces cosas que son innecesarias o imprudentes", explica una de las compañeras de las víctimas

La dirección del centro ha tomado ya las primeras medidas, reforzando con un vigilante más en cada turno la seguridad. El director de Hospital Provincial y del Royo Villanova, Chema Arnal, asegura que si son necesarias más medidas se tomarán "para que se encuentren más acompañados, más seguros" pero "también hay que pensar que es un acto que ha ocurrido y diariamente hay decenas actos médicos y sanitarios en la administración y esto es una anécdota".

Desde la junta de personal, su presidenta Elena Marquina no escondía el temor que hay en la plantilla y la sensación de inseguridad. "Hay cámaras pero exactamente no sé dónde están y hay personal de seguridad que da vueltas en todos los turnos". Además, "hay una comunicación directa con ellos con busca, se les puede localizar pero, visto lo visto, es insuficiente", especialmente "en los turnos de noche, cuando hay poco personal aunque el acceso está cerrado".

El pasado año se produjeron 253 agresiones en Aragón, la mayor parte de ellas fueron verbales y un 60 % tuvieron lugar en hospitales.