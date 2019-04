El juez deja en libertad al principal sospechoso de la desaparición de Nuria Escalante

El juez Santiago Pinsach ha dejado en libertad al principal sospechoso de la desaparición de Nuria Escalante, que llevaba en prisión desde el pasado mes de octubre, pero deberá comparecer ante el Juzgado todos los lunes, al igual que el resto de acusados que ya habían quedado en libertad, así como informar de cualquier cambio de domicilio.

Además, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 le ha retirado el pasaporte y no podrá abandonar la isla, salvo con una autorización judicial.

En el auto, el juez explica que todavía están a la espera del duplicado de la tarjeta del móvil de la mujer, un trámite que podría alargarse demasiado y por tanto considera que el hombre, de 37 años y de nacionalidad polaca, no debe permanecer en prisión si no existen pruebas condenatorias. De hecho recuerda que la prisión provisional es una medida excepcional cuando existen indicios claros de delito que no puede aplicarse durante todo el proceso judicial.

La abogada de los otros cuatro acusados, Marta Matarredona, recuerda que las pruebas halladas hasta ahora no son concluyentes, porque los restos de sangre hallados en la vivienda que ocupaban no se corresponden con Escalante y porque en las imágenes de las cámaras de seguridad no se aprecia claramente que el detenido trasladara el cuerpo de la mujer. En cualquier caso, el Juez se reserva la potestad de volver a decretar su ingreso en prisión a medida que avancen las diligencias.