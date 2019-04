El tren del futuro que nació de una servilleta

Rafael Contreras, CEO de la compañía Carbures, responsable de la construcción del tren 'Hyperloop', ha sido el nuevo protagonista de los Encuentros de la SER, el programa de entrevistas en profundidad de los servicios informativos de Radio Cádiz.

Contreras, que al inicio del encuentro ha repasado, punto por punto, su trayectoria profesional y la evolución de su compañía, ha reconocido que la construcción de la fábrica de Torrot, afincada en la antigua tabacalera de la Zona Franca, "va con cierto retraso", porque se encuentran ahora en plena obra civil, y posteriormente ha garantizado que "después de verano" estarán en condiciones de, operativamente, empezar a funcionar.

El de hoy ha sido un encuentro en el que ha habido lugar, también, para las anécdotas; o así al menos ha vestido Contreras que le haya ofrecido a los últimos cuatro alcaldes de El Puerto de Santa María que su empresa de cascos inteligentes de motociclismo, 'Skully' tenga su sede en la localidad portuense, y que haya recibido la negativa, o la indiferencia de los cuatro regidores. "Yo ya me lo planteo como un reto, para ver si alguna vez logro traer una de las inversiones a El Puerto de Santa María, porque todavía no lo he logrado", ha dicho el CEO de Carbures, para posteriormente lanzar un aviso al futuro alcalde del municipio, asegurando que "las oportunidades de inversión son trenes que se van y que no vuelven, porque esa inversión se ha ido a otro sitio".

También ha querido puntualizar su visión sobre la gestión del talento en la provincia, Rafael Contreras cree que es "imposible que todas las ubicaciones sean centros punteros en todos los ámbitos y las materias, ha habido una gran burbuja en torno a eso" y, además, que "Cádiz debe decidir qué quiere ser, y especializarse para atraer el talento de eso que queremos ser".

Una hora de charla, de diálogo pausado, que ha finalizado con una reflexión sobre cómo debería ser, a su juicio, el Cádiz del futuro, que para Contreras pasa porque haya más "alegría real", porque "nosotros tenemos una alegría muy encubierta, somos muy irónicos, nos escondemos bajo nosotros mismos y bajo esa risa que todo el mundo dice que le encanta del gaditano, que se ríe de sí mismo. Me imagino un Cádiz en el que nos riamos a carcajada limpia, sin dobleces, sin que tapemos las miserias e irrealidades de la ciudad, porque este es un sitio espectacular para vivir, y para la gente".