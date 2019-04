El tour 'Bañarnos en Vaqueros' de Sofía Ellar, de estreno esta noche en el Paraninfo

Hace unos días que la cantante Sofía Ellar presentaba su nuevo single “Bañarnos en Vaqueros”, el mismo día que presentaba varias de las fechas del tour de mismo nombre. La artista mitad española mitad británica decía en declaraciones, “jamás pensé que pudiese cumplir tantos sueños con una guitarra y las historias que envuelven mi vida”. A Tenerife llega esta noche, día 11 de abril, al Paraninfo de la Universidad, y aun se pueden comprar las entradas a la venta a través de Tomaticket y en la taquilla física.

Con sus más de 6.000.000 de reproducciones y sus casi 260.000 seguidores en redes sociales, su nuevo single, recién lanzado y la salida del videoclip el 22 en Apple Music, este nuevo tour es parte de una trayectoria que llevará a la cantautora a empezar una nueva etapa como artista y con tan solo 25 años.

“Bañarnos en Vaqueros”

En este nuevo tema, “Bañarnos en Vaqueros”, Ellar hace un llamamiento a todas las mujeres a “tratar de ser libres e independientes elijan lo que elijan. Las mujeres somos luchadoras por naturaleza, solo tenemos fronteras y limitaciones si nos las ponemos nosotras. Esta canción es una llamada a la libertad de todas nosotras. Sola se está bien, aunque decidas compartir tu vida”. La artista española asegura estar “emocionada y muy feliz” de poder compartir con sus seguidores las nuevas fechas de su gira que le harán pasar por ciudades como Madrid, Barcelona, Granada, Las Palmas, Tenerife o festivales como Arenal Sound o Les Arts.

Con tan solo 25 años, esta cantautora y compositora, está demostrando que se puede gestionar una carrera musical de manera totalmente independiente aunque ello implique un trabajo no solo como artista sino también como empresaria y gestora de su proyecto, quizás más puro y genuino o no tan a la luz de las directrices o influencias de la industria. Ha sacado dos discos, Seis peniques (2017), del que han destacado sobremanera el trabalenguas “Amor de anticuario” y “Segundas partes entre suicidas”, y Nota en Do (2018).

El proyecto ‘Sofia Ellar’, cuyo éxito se cimienta en redes sociales como Instagram (con 253.000 seguidores), Spotify (con una media de 400.000 oyentes al mes y algunos temas acumulando más de 7 millones de escuchas, como “Segundas partes entre suicidas”) y Youtube, surgió a raíz del trabajo de Fin de Grado que Sofia elaboró como colofón a su carrera de Administración y Dirección de Empresas.