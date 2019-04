La Federación Hotelera pide explicaciones al PP sobre la promesa de Casado de retirar la 'ecotasa'

La presidenta de la Federación Hotelera de las Pitiusas se ha referido al anuncio que hacía este martes en Ibiza el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que prometió que, si llega a ser presidente del Gobierno, derogará el Impuesto de Turismo Sostenible.

Ana Gordillo recuerda que el Gobierno central no ostenta esas competencias porque se trata de un impuesto autonómico y, por tanto, debe ser el Govern balear quien lo retire. De ahí que pida explicaciones, tanto al Partido Popular balear como al de Ibiza, para que aclaren su posición al respecto y si también apuestan por la retirada de la ‘ecotasa’ o las promesas de Casado caerán en saco roto.

Gordillo recuerda que los hoteleros llevan pidiendo la retirada del Impuesto de Turismo Sostenible desde que entró en vigor y pide que no se haga electoralismo prometiendo medidas que no se pueden cumplir porque se trata de un tema sensible para todo el sector turístico de las islas.