Los candidatos al Congreso confrontan sus proyectos de futuro

El primer debate electoral de esta campaña ha arrancado en la SER y lo ha hecho con una cita a cinco entre Coalición Canaria, Ciudadanos, Podemos, PP y el Psoe. De entre todos los temas que se trataron las políticas sociales han sido uno de los puntos de mayor discusión e interés. Las pensiones se han llevado la palma, con propuestas. Las que han realizado Podemos y CC. El candidato de la formación morada, Alberto Rodríguez, ha explicado que si ellos tienen responsabilidades de gobierno "las pensiones mínimas y las no contributivas estarán por encima de los 600 euros". Mientras la cabeza de lista nacionalista ha optado por modificiar la Constitución "para blindar la garantía de las pensiones".

Al debate se ha sumado el Psoe que ha criticado al PP por poner el solfa el futuro de las pensiones públicas. Según el candidato Héctor Gómez por "vincular el futuro de las pensiones a la ley del aborto". Reproches a las que le ha dado la vuelta el PP criticando la mala gestión que, bajo su punto de vista, ha hecho el Psoe en materia de violencia machista. La número uno de los conservadores por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ana Zurita, ha lamentado que el Psoe haya "bloqueado" el pacto contra la violencia de género, "dotado con 200 millones de euros por el PP". Y Ciudadanos ha optado por no dar "un paso atrás" en la lucha contra esta lacra, pero hacerlo "sin excluir al 50% de la sociedad". Debate de políticas sociales en el que pasaron de puntillas por temas como la educación.

La discusión en torno a las infraestructuras en Canarias también ha sido una de las de mayor interés para los números uno de la lista a la Cámara Baja. Un debate que ha girado en torno a quién ha destinado más dinero para las obras y las comunciaciones en las Islas, quién lo ha gestionado mejor y quién peor. Ciudadanos y el PP han repartido críticas entre Canarias y Madrid. Melisa Rodríguez ha apuntado al Ejecutivo regional por su ineficacia en la gestión de los fondos procedentes de Madrid. "En 2018 llegaron 200 millones para carreteras y el gobierno regional no los invirtió", ha apuntado. La popular Ana Zurita ha puesto el foco en Pedro Sánchez y en la firma del convenio de carreteras que llevó a cabo. Según ella es irrelevante, porque "no garantiza nada".

Por su parte, el candidato socialista Héctor Gómez ha expresado su compromiso con las infraestructuras turísticas. Su idea es la de "impulsarlas" y "recuperar planes", pero "donde todas las infraestructuras aporten para mejorar las zonas deterioradas". Desde Podemos, Alberto Rodríguez, no ve mal ese planteamiento, pero diversificando para evitar errores en las inversiones para hacerlo en áreas no metropolitanas y evitar "las colas en las autopistas". Ha puesto el ejemplo del Hospital del sur de Tenerife. Mientras, desde CC, Ana Oramas ha señalado que antes el PP y ahora el Psoe se han saltado los diferentes convenios con las Islas: el de infraestructuras hidráulicas o el de carreteras y que, por ello, "no me voy a callar si tengo voz en el Congreso de los Diputados".

Los líderes de los principales partidos han también hecho sus propuestas específicas sobre Canarias. La gran parte de ellas tienen que ver con la creación de empleo. Podemos ha apelado a la "mejora de la negociación colectiva", esencial para Alberto Rodríguez. Los nacionalistas han pedido "mayores competencias" para dar mejores garantías de empleabilidad. Pasarían, según Ana Oramas, porque las Islas se hagan con "la gestión de la inspección". Melisa Rodríguez, de la formación naranja, ha explicado que se necesitan "políticas de incentivos para las pymes". Mientras populares y socialistas se han centrado en dos de sus medidas puestas en marcha para mejorar el empleo. La reforma laboral del PP y la subida del Salario Mínimo Interprofesional del Psoe. Además, el nuevo Estatuto de Autonomía, el nuevo REF, son dos de las herramientas que para todos los partidos deben marcar la agenda canaria, pero cada uno con sus matices.