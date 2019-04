Jane Birkin, Carlos Acosta, Raphaélle Boitel, Yamato, Alquibla Teatro y Nuria Espert, en el 50 Festival de San Javier

El escenario del Teatro Romea, de Murcia, ha sido el lugar escogido para presentar esta mañana el cartel del 50 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, obra de Oscar Mariné, junto con un avance de seis de los 20 espectáculos que completa la programación del 50 aniversario del Festival que se celebrará desde el 31 de julio al 25 de agosto, en el auditorio Parque Almansa, el centro “Príncipe de Asturias”, de Santiago de la Ribera, y “la calle”, en San Javier, Santiago de la Ribera y La Manga del Mar Menor.

El programa Hoy por hoy ha estado presente en la presentación y hemos aprovechado para hablar con el director del Festival, David Martínez, en una entrevista realizada por Maica Sánchez.

El avance de programa del Festival, que se celebrará del 31 de julio al 25 de agosto, incluye a Jane Birkin, al bailarín y coreógrafo Carlos Acosta, la francesa Raphaélle Boitel, los tambores japoneses de “Yamato”, Alquibla Teatro y la gran Nuria Espert, que recogerá el Premio del 50 Aniversario.

David Martínez ha anunciado la presentación completa del Festival para el próximo 23 de mayo cuando se pondrán a la venta los abonos y entradas para una edición “que contará con grandes nombres de la escena española”.

El avance dado a conocer hoy incluye cuatro espectáculos internacionales con Jane Birkin acompañada por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia; los japoneses “Yamato” The Drummers of Japan; la francesa Raphaélle Boitel con “La Chute des Anges”y el bailarín negro que rompió moldes, Carlos Acosta con su propia compañía. Nuria Espert, que recogerá el Premio del Festival, estará dos noches con “Romancero Gitano”, y Alquibla Teatro protagonizará la coproducción del Festival junto al Teatro Romea y Teatro Circo, de Murcia, de la obra “”Mucho ruido about nothing”.

De izquierda a derecha: José Miguel Luengo (alcalde de San Javier), Miriam Guardiola (consejera de Cultura), Esperanza Clares (Alquibla Teatro) y David Martínez, (director del Festival) / Ayto. San Javier

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, el director del Festival, David Martínez y la consejera de Turismo y Cultura, Miriam Guardiola han sido los encargados de desgranar el espíritu de un “festival de aniversario, que está a la altura de los 50 años que cumple desde que un grupo de apasionados del teatro lo puso en marcha”, ha dicho el alcalde que ha tenido palabras de agradecimiento hacia todos los directores y personal implicado en el Festival a lo largo de su medio siglo de vida.

Jane Birkin, la actriz y cantante inglesa afincada en Francia, célebre por el dúo “Je t’aime moi non plus” con el que fue su pareja, Serge Gainsbourg, actuará el 31 de julio acompañada por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Birkin reproducirá uno de sus últimos discos “Birkin/Gainsbourg Le Symprhonique” (2017) dedicado al amor y al desamor con el recuerdo a los temas que Gainsburg escribió para ella, como “Lost song”, “Baby alone in Babylone” o “Requiem pour un con”, entre otros.

Carlos Acosta, el bailarín cubano que empezó en la danza obligado y sin vocación para convertirse en una figura mundial y cuya vida contó la cineasta Itziar Bollaín en la aclamada “Yuli”, estará en el 50 aniversario del Festival con Acosta Danza, la compañía que creó en 2017 y que desde La Habana ofrece una mezcla de ballet clásico y cotemporáneo. El director y coreógrafo, que durante 17 años fue primera figura del Royal Ballet de Londres, intervendrá en dos de las obras del programa como el emocionante solo de Mapliphant, “Two” , un clásico de repertorio británico moderno. La Acosta Danza solo se dejará ver este verano en los festivales de San Javier, Santander y Perelada.

David Martínez, concejal de Cultura y director del Festival califica el cartel del diseñador Oscar Mariné, como “muy mariné”. El propio artista lo ha descrito como “una conjunción de emociones y fuerza creativa” / Ayto. San Javier

La compañía Cie L’oublié(e), dirigida por la polifacética artista francesa Raphaélle Boitel presentará, el 13 de agosto, “La Chute des Anges” (“La Caída de los Ángeles”) un original espectáculo que entrecruza circo, danza, teatro y universo cinematográfico, de factura exquisita y una potente estética que recordará a “Tiempos Modernos” de Chaplin, apuntó David Martínez.

Desde Japón llegará el sonido los tambores taiko con “Yamato” The Drummers of Japan, un espectáculo sorprendente que solo se podrá ver en San Javier y Sagunto este verano y que más allá de la música es toda una demostración de forma física y descarga de adrenalina de los 12 componentes del grupo que manejan 30 tambores taiko de diversas dimensiones y otros instrumentos tradicionales japoneses.

Nuria Espert, que recogerá el Premio del 50 Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier, actuará dos noches, los días 10 y 11 de agosto, con “Romancero Gitano”, de García Lorca, en el teatro del centro “Príncipe de Asturias”, de Santiago de la Ribera, un espacio que facilita la intimidad y cercanía con el público que requiere el espectáculo dirigido por Lluis Pasqual. Sola en el escenario, Nuria Espert desgranará los 18 romances que componen el poemario publicado por Lorca en 1928, intercalados con comentarios y recuerdos de la actriz sobre sus trabajos sobre Lorca.

Alquibla Teatro, una de las compañías de teatro con mayor relación histórica con el Festival, estará en el 50 aniversario con “Poco ruido about nothing”, una versión libre del clásico de William Shakespeare coproducida por la compañía, el Festival de San Javier, el Teatro Romea y el Teatro Circo, de Murcia. La actriz Esperanza Clares anunció un espectáculo festivo “acorde al aniversario” en el que se fusiona la comedia romántica y el humor con la música swing inspirada en Fast Waller e interpretada por una banda en directo, con bailes de Lindy hope y con la influencia pictórica de Tiffiny Wine.

La consejera de Turismo y Cultura, Miriam Guardiola destacó la presencia murciana de Alquibla y de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, dependiente de la Consejería, el “merecedio” homenaje a Nuria Espert y la apuesta por salir a la calle. Miriam Guardiola ha reconocido la labor de “las personas que hace 50 años plantaron una semilla que se ha convertido en algo muy grande para la Región de Murcia”.