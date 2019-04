López Cortés anima a compartir la Semana Santa y transmitir la tradición a las nuevas generaciones

Compartir la Semana Santa y transmitir esta celebración a las nuevas generaciones. Es el mensaje que trasladará la periodista y cofrade taranconera Riánsares López Cortés, que el próximo sábado dará el pregón de la fiesta declarada de Interés Turístico Regional en Tarancón. En una entrevista en Radio Tarancón, López Cortés ha compartido sus vivencias en torno a la Semana Santa en dos facetas: a través de las hermandades de las que forma parte por tradición familiar y convicción, y profesionalmente, en los medios de comunicación en los que ha trabajado y donde ha podido comprobar la evolución a mejor que ha vivido la Semana de Pasión taranconera.

Para López Cortés la Semana Santa ha crecido en patrimonio artístico y en participación, pero ha manifestado que "no podemos bajar la guardia" a la hora de mantener viva la tradición. La comunicadora y cofrade ha puesto el foco en las nuevas generaciones, a las que hay que transmitir el sentido de la celebración y la manera en que se vive en Tarancón, "no solo a los cofrades de cuna, si no también a los que no tienen en casa esta tradición", ha añadido.

Preguntada por cómo vive la Semana Santa, López Cortés asegura que "las emociones son contenidas", pero la clave está en compartirlas, ha comentado la entrevistada. En el plano personal, la taranconera, que ya fue pregonera de las Fiestas de San Roque en 2011, ha mencionado que este nuevo pregón supone homenaje a su abuelo, Vicente Cortés, presidente honorífico de la Hermandad de la Resurrección y el cofrade más veterano que sale cada Semana Santa a las calles de Tarancón en la procesión del Domingo de Resurrección.

La taranconera ha invitado a disfrutar una Semana Santa llena de novedades, con el estreno de tres nuevas imágenes, y varias efemérides que celebrar como los 300 años del aniversario de Los Armaos.

El pregón mezclará varios registros y la palabra será el vehículo principal del discurso. Tendrá lugar a las nueve de la noche en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. En el acto también se entregarán los premios de los concursos de carteles y fotografía convocados por la Junta Mayor de Hermandades y se cerrará con la actuación de la Coral Malena.

Entrevista